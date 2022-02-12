CAS обнародовал новую информацию о заседании по делу Валиевой

Онлайн-заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой состоится 13 февраля в 15.30 по московскому времени. Об этом организация сообщает на своем официальном сайте.

После слушания пройдут обсуждения и будет подготовлено решение. Ожидается, что оно будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют 15 февраля. В них примут участие Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

На Олимпиаде в Пекине Валиева уже стала победительницей в составе сборной России в командном турнире.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что у него состоялся телефонный разговор с Камилой Валиевой и отметил оптимистичный настрой фигуристки.