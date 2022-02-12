Чемпион ОИ о победе лыжниц: ответ за нападки в адрес России и российского спорта

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев эмоционально отреагировал на победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«В горле стоит ком от радости! Девчонки сегодня сотворили историю и праздник! То, что они сделали — это не победа, а хороший ответ все скептикам. Это ответ за нападки в адрес России и российского спорта. Всем тем, кто говорил, что Россия бегает на допинге! Это же неправда! Сегодняшние золотые медали — хорошее доказательство этому», — передает слова Васильева Sport24.

Сегодня российские лыжницы завоевали золотую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Они опередили своих ближайших конкурентов, сборную Германии, на 18,2 секунды. Бронзовая медаль досталась Швеции.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Это уже третья золотая медаль сборной России на этой Олимпиаде. Две предыдущие награды принесли лыжник Александр Большунов, который стал первым в скиатлоне, а российские фигуристы — в командном турнире.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал российских лыжников спасителями.