Глава Федерации фигурного катания Горшков: мы не сомневаемся в честности Валиевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о ситуации вокруг положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов. С одной стороны нужно выяснить все обстоятельства произошедшего, а, с другой — что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.

Со своей стороны мы окажем Валиевой всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», — приводит слова Горшкова пресс-служба ФФККР.

Ранее сообщалось, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой 12 февраля.

11 февраля CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

В регламенте Спортивного арбитражного суда говорится, что решение принимается в течение 24 часов после регистрации апелляций. Таким образом, решение может быть вынесено не позднее вечера (17.20 мск) 12 февраля.