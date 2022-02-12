Сборная России опустилась на девятое место в общекомандном зачете ОИ

Сборная России опустилась на девятое место в общекомандном зачете Олимпиады.

Россию обогнала Италия, завоевав серебро в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу.

В активе россиян 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Лидирует в зачете Германия (7-4-0), на второй строчке располагается Норвегия (6-3-5), замыкает тройку сильнейших США (5-5-1).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывшая фигуристка Ирина Роднина заявила, что из-за скандала с Камилой Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) может поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Этим скандалом с маленькой фигуристкой мы подталкиваем ISU к поднятию возрастного ценза. Мы толкаем себя туда, куда мы не хотим идти», — сказала Роднина.