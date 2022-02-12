Российские керлингистки уступили Южной Корее в матче Олимпиады

Женская сборная России по керлингу уступила Южной Корее в матче пекинской Олимпиады.

Встреча завершилась со счетом 5:9. После пятого энда был зафиксирован счет 3:6. Во второй половине матча кореянки упрочили свое преимущество.

Россиянки уступили в трех стартовых матчах подряд.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывшая фигуристка Ирина Роднина заявила, что из-за скандала с Камилой Валиевой Международный союз конькобежцев (ISU) может поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Этим скандалом с маленькой фигуристкой мы подталкиваем ISU к поднятию возрастного ценза. Мы толкаем себя туда, куда мы не хотим идти», — сказала Роднина.