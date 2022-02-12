Норвежская биатлонистка Тандревольд о спринте: после финиша я не понимала происходящего

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд рассказала о своем состоянии после спринтерской гонки, передает TV2.

«В глазах были какие-то вспышки. После финиша я не понимала происходящего. Должно быть это какая-то реакция в спинном мозгу. Я не помню, чтобы это было», — сказала Тандревольд.

Напомним, норвежка заняла шестое место. Победительницей заезда стала Марте Рейселанд.

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