Легкоатлет Шубенков о допинге Валиевой: никто не застрахован от случайностей

Легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал информацию о том, что допинг-проба россиянки Камилы Валиевой дала положительный результат.

«От случайностей, как было в моем случае, никто не застрахован на 100 процентов. СМИ интересует только хайп», — написал Шубенков в Instagram.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.