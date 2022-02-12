Норвежский журналист рассказал, в чем заключаются допинговые проблемы России

Норвежский журналист Пер Энджелл порассуждал о допинговых проблемах в российском спорте, передает TV2.

Также Энджелл затронул победу лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«В команде Елены Вяльбе есть люди, которые стояли за предательством спортивного движения в 2014 году. Проблема в лидерах вроде Елены Вяльбе, а не в Александре Большунове», — написал Энджелл.

Елена Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал, что говорят в США о ситуации вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.