Американский лыжник заявил, что России не должно быть на Олимпиаде

Американский лыжник Крис Фримэн считает, что России не должно быть на зимней Олимпиаде, которая проходит в Пекине, передает FasterSkie.

«Я зол на все коррумпированные спортивные организации, которые позволили России приехать на эти Игры. Их там быть не должно», — сказал Фримэн.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине после восьмого дня соревнований поднялась на третью позицию в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград.