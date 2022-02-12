МОК не будет наказывать украинского скелетониста за политическую акцию

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за политическое заявление во время Игр, передает ТАСС.

«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт», — отметили в пресс-службе МОК.

Спортсмен продемонстрировал плакат в виде украинского флага с надписью «No War in Ukraine» («Нет войне на Украине»).

23-летний скелетонист выступает на ОИ на санях с персонализированным дизайном, в рамках которого выведены очертания Украины. При этом в состав страны включен полуостров Крым.

Перед Олимпиадой Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке, а также рекомендовало не находиться рядом с атлетами из России и избегать совместных фотографий с ними.

Ранее российский скелетонист Евгений Рукосуев отреагировал на политическое заявление украинца Владислава Гераскевича на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.