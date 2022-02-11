Хоккеист Брызгалов рассказал, что говорят о ситуации с Валиевой в США

Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал, что говорят в США о ситуации вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Что говорят в США? Что фигуристам пока не вручают медали. Но на телевидении не говорят ни имен, ничего. Хотя есть какие-то издания типа Yahoo — они уже столько грязи вылили.

Девочке 15 лет, это главное. Моему сыну 16, и он у меня спрашивает, какую таблетку надо выпить при головной боли. Они несовершеннолетние и понятия не имеют, что надо принимать, а что нельзя. Дети наивные и открытые, подчиняются родителям и тренерам.

Я в шоке. Для меня будет ударом, если загубят такую красоту. Я потеряю последнюю веру в человечество. Для меня Игры вообще закончатся», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен неблагоприятный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

11 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА об отмене временного отстранения спортсменки от ОИ.

Специальная комиссия рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира на Олимпиаде, который стартует 15 февраля.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал позицию, которую заняли тренеры Камилы Валиевой и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).