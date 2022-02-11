Результаты соревнований Олимпиады 11 февраля

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 11 февраля было разыграно семь комплектов медалей. Российские спортсмены ограничились одной завоеванной наградой — серебро принес лыжник Александр Большунов, победивший в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем.

Медали дня

Горнолыжный спорт, женщины, супергигант

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

2. Мирьям Пухнер (Австрия)

3. Мишель Гизен (Швейцария)

Шорт-трек, женщины, 1000 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

2. Чхой Мин Чон (Южная Корея)

3. Анне Десмет (Бельгия)

Сноуборд, мужчины, хафпайп

1. Аюму Хирано (Япония)

2. Скотти Джеймс (Австралия)

3. Ян Шеррер (Швейцария)

Лыжные гонки, мужчины, гонка на 15 км, классический стиль

1. Ийво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Биатлон, женщины, спринт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия)

2. Эльвира Эберг (Швеция)

3. Доротея Вирер (Италия)

Скелетон, мужчины

1. Кристофер Гротер (Германия)

2. Аксель Юнг (Германия)

3. Янь Вэньган (Китай)

Конькобежный спорт, мужчины, 10 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция)

2. Патрик Руст (Нидерланды)

3. Давиде Гьотто (Италия).

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Игр. В активе российских спортсменов 12 наград: две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.