Украинский скелетонист выступил с политическим заявлением во время Олимпиады

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил с политическим заявлением после своего выступления на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Гераскевич продемонстрировал плакат в виде украинского флага с надписью «No War in Ukraine» (англ. «Нет войне на Украине»).

Напомним, согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК) на Играх запрещены политические демонстрации, акции и жесты.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист Иван Шмуратко рассказал о том, на каком уровне его общение с российскими фигуристами.

«Вопросы не про спорт? Я не конфликтный человек. Словил много хейта, но я стараюсь изолироваться от этого. У нас нет никаких отношений с российскими фигуристами. Мы просто выходим на один каток», — передает слова Шмуратко «СЭ».

31 января Шмуратко после тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде-2022 отвечал на вопросы российских журналистов исключительно на английском языке.