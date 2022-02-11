Российский лыжник Большунов завоевал серебро в разделке на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров «классикой» с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Победителем заезда стал финн Ийво Нисканен. Бронзы удостоился норвежец Йоханнес Клебо.

«Газета.RU» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины.

1. Ийво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (Россия)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал Большунова и Нисканена фаворитами гонки на 15 км.

Напомним, что Большунов одержал победу в скиатлоне. Второе место занял еще один россиянин Денис Спицов. Тройку призеров замкнул Ийво Нисканен.

Йоханнес Клебо взял золото в спринте. Большунов в этой гонке участие не принимал.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.