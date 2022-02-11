Сборная России по хоккею обыграла Данию в матче ОИ-2022

Сборная России в матче группового этапа Олимпиады-2022 одержала победу над командой Дании со счетом 2:0.

Счет открыл во втором периоде нападающий Павел Карнаухов. Ему ассистировали Антон Слепышев и Дмитрий Воронков. За пять секунд до конца третьего периода форвард Кирилл Семенов установил окончательный счет, отправив шайбу в пустые ворота.

«Газета.RU» провела текстовую онлайн-трансляцию мачта.

Напомним, в стартовом матче турнира Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0, а Дания переиграла Чехию (2:1).

В следующем матче Россия сыграет с Чехией 12 февраля. Встреча начнется в 16:10 по московскому времени.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча между Россией и Данией.