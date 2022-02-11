В CAS не поступало заявлений по поводу отстранения Валиевой из-за допинга

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что не получали заявлений по делу о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом стало известно «Матч ТВ».

«На данный момент в CAS не поступало заявлений по делу Камилы Валиевой. Заявка может находиться в стадии подготовки, но у нас нет конкретной информации о том, когда она может быть подана в CAS», — сообщили в суде.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду.

Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады.

Валиева оспорила временное отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день. Мотивированное решение, будет распространено среди всех заинтересованных сторон в ближайшее время.

Ранее в МОК не исключили пересмотра результатов командного турнира фигуристов.