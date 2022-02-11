Американский журналист о Валиевой: для этих ОИ нормальна новость, что Россия накачала ее препаратами

Американский журналист Дэн Ветцель поделился мнением о возможном допинге у российской фигуристки Камилы Валиевой, передает Yahoo.

Ветцель отметил, что пекинская Олимпиада «сопровождается заголовками о геноциде, рабстве», а также на ней чудовищные ковид-протоколы.

«Для этих игр нормальна новость, что Россия накачала Валиеву препаратами, чтобы она могла выступать дальше. Она слишком молода, чтобы понимать, что ее накачали», — сказал Ветцель.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее блогер Василий Уткин поделился мнением о скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой.