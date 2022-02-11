Немецкая фигуристка призвала отстранить от спорта тех, кто виноват в ситуации с Валиевой

Немецкая фигуристка Катарина Витт высказалась о ситуации с россиянкой Камилой Валиевой.

В своем Instagram Витт отметила, что спортсмен всегда следует советам тех, кому доверяет.

«Она, вероятно, послушала своего тренера и врачей. Это позор. Ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда. То, что они сознательно сделали с ней, если это правда, бесчеловечно», — отметила Витт.

Скандал вокруг сомнительного допинг-теста у российских фигуристов разразился утром 9 февраля. По неподтвержденной информации в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, защищающий сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от участия в Играх.

Короткая программа у женщин состоится 15 февраля. Помимо Валиевой сборную России будут представлять Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее Мария Касумова, бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте спортсменки на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.