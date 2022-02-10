«Обделались, ничего не поменялось»: российский саночник — об эстафете на Играх

Российский саночник Александр Денисьев эмоционально отреагировали на неудачу в командной эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Татьяна Иванова, Роман Репилов, а также двойка Денисьев / Владислав Антонов заняли четвертое место. Россияне отстали от победителей на 1,261 секунды.

«Мы обосрались, потому что у нас двойки «быстрые». Ничего не поменялось за 12 лет. Как на Играх в Сочи нам привозили полсекунды, так с каждым годом все больше и больше. Никто не знает почему. Если бы знали, то ездили быстрее», — приводит слова спортсмена РИА «Новости».

Победу в гонке одержала сборная Германии, серебряные медали у представителей Австрии, бронзу завоевали латвийские саночники.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России на ОИ-2022 после седьмого дня соревнований опустилась на четвертую строчку в общем медальном зачете по количеству завоеванных наград.