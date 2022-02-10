Результаты соревнований Олимпиады 10 февраля

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 9 февраля были разыграны восемь комплектов медалей. Российские спортсмены остались без медалей — это произошло впервые на нынешних Играх.

10 февраля

Медали дня

Фигурное катание, мужчины

1. Нэйтан Чен (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Сёма Уно (Япония)

Сноуборд, хафпайп, женщины

1. Хлоя Ким (США)

2. Керальт Кастельет (Испания)

3. Сэна Томита (Япония)

Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины

1. Алессандро Хеммерле (Австрия).

2. Элиот Гронден (Канада).

3. Омар Визинтин (Италия).

Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины

1. Йоханнес Штрольц (Австрия)

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины

1. Терезе Йохауг (Норвегия)

2. Кертту Нисканен (Финляндия)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Конькобежный спорт, 5000 м, женщины

1. Ирене Схаутен (Нидерланды)

2. Изабель Вайдеман (Канада)

3. Мартина Сабликова (Чехия)

Фристайл, акробатика, микст

1. США

2. Китай

3. Канада

Санный спорт, эстафета

1. Германия

2. Австрия

3. Латвия.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России после седьмого дня Олимпиады занимает девятое место в медальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами.