Гербольдт: четверной аксель Ханю — неоправданный риск

Фигуристка Катарина Герболдьт прокомментировала неудачную попытку двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю исполнить четверной аксель в произвольной программе в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. По ее мнению, спортсмен излишне рисковал, не имея на то видимых причин. Ханю в итоге остался без медали.

«Для меня это был неоправданный риск. Я не очень понимала смысл такого риска, учитывая, что ни разу мы не видели чистого исполнения четверного акселя на соревнованиях. И смысл это делать на Олимпиаде? Может быть, человек хотел красиво уйти, наверное, так это можно назвать. Но, к сожалению, не получилось. Неоправданный риск, и непонятно, для чего. Все-таки, имея титул двукратного олимпийского чемпиона, четвертое место — не то, за чем он ехал. Он все равно легенда, классный фигурист. Но так бывает, что не все выигрываешь», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Золото завоевал американец Нейтан Чен, японцы Юма Кагияма и Сема Уно стали серебряным и бронзовым призерами Игр соответственно. Лучший из россиян Евгений Семененко занял восьмое место, Марк Кондратюк — 15-е, Андрей Мозалев — 19-е.

Ранее Гербольдт оценила результаты в мужском одиночном катании по итогам короткой и произвольной программ.