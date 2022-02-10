Погорилая о допинг-пробе Валиевой: лиши флага, лиши гимна, теперь хотят оклеветать

Российская фигуристка Анна Погорилая в своем Instagram отреагировала на новость о положительной допинг-пробе, взятой у Камилы Валиевой, и заявила, что эта ситуация похожа на политические игры.

«Это ситуация всех поставила в стопор. Непонятные обвинения и непонятно откуда! Очень похоже на то, что это политические игры. Лиши флага, лиши гимна, теперь хотят оклеветать. При этом далеко ходить не надо, вся сборная Норвегии «астматики», но это никого не смущает. А то, что раньше все сдавали допинг-пробы и ничего не выявлялось…», — написала Погорилая.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета.

Валиева является действующей чемпионкой Европы. Помимо нее на Олимпийских играх в Пекине в женском одиночном катании Россия заявила Анну Щербакову и Александру Трусову.

Короткая программа у женщин стартует в Пекине 15 февраля.

Ранее Василий Уткин назвал тяжелым ударом новость о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой.