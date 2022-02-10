Клебо объяснил, что ему помогло собраться после неудачи в скиатлоне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как во время провального выступления в мужском скиатлоне уже старался замотивировать себя на следующую гонку.

«Мама научила меня, что нет смысла тратить энергию на то, что ты уже не сможешь изменить. Уже в воскресенье, прохлаждаясь на трех заключительных кругах, я начал говорить себе: «Эта гонка закончилась, начинай смотреть вперед». Мне повезло, что предоставился еще один шанс. Я решил им воспользоваться», — передает слова Клебо TV2.

В скиатлоне Клебо проиграл победителю гонки, россиянину Александру Большунову, порядка девяти минут. 8 февраля норвежец завоевал золотую медаль в спринте, серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино, бронза в активе Александра Терентьева. Большунов этот старт пропустил.

Следующий заезд у мужчин, гонка с раздельным стартом, пройдет 11 февраля.

Всего на Олимпиаде в Пекине российские лыжники завоевали уже четыре награды: золото, два серебра и бронзу.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ из-за статьи журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, который заявил, что российские спортсмены не должны были принимать участие в Олимпиаде в Пекине.