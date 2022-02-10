Российский хоккеист попал в голосование ИИХФ на лучшего игрока дня на ОИ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в своем Twitter запустила голосование за лучшего игрока дня.

Российскому нападающему Антону Слепышеву противостоит вратарь сборной Дании Себастьян Дам. Пока лидирует датчанин.

9 февраля Слепышев стал автором победной шайбы сборной России в ворота Швейцарии в первом матче команд в хоккейном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Россияне обыграли своего соперника со счетом 1:0.

В групповом раунде сборной России еще предстоит встретиться с датчанами и чехами. Игры пройдут 11 и 12 февраля соответственно.

Сборная России является действующим победителем олимпийского хоккейного турнира. В финале Олимпиады 2018 года были повержены немцы (4:3 ОТ).

Напомним, что игроки Национальной хоккейной лиги пропускают вторую Олимпиаду подряд.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые хоккеисты олимпийского турнира в Пекине.