Косторная о допинг-тесте Валиевой: не смотрю Игры, чтобы не расстраивать себя

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная высказалась о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, передает РИА «Новости».

«Я отдалена от этой темы. Я не смотрю Олимпиаду. Посмотрела только Марка Кондратюка и все. Я не слежу за всем, чтобы не расстраивать себя», — сказала Косторная.

Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Олимпиаде. Награждение должно было состояться 8 февраля, но было перенесено из-за информации о положительном допинг-тесте Валиевой.

В составе национальной команды выступали, помимо Валиевой, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова прокомментировала новость о том, что фигуристка Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу.