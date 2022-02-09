Спортивный юрист оценил шансы Валиевой выступить в личном турнире на Олимпиаде

Старший юрист компании SILA International Lawyers Сергей Лысенко рассказал в интервью «Газете.Ru», сможет ли Камила Валиева выступить в индивидуальном турнире фигуристов, если подтвердится информация о положительной допинг-пробе спортсменки.

«Что касается выступлений Валиевой в предстоящем индивидуальном турнире фигуристок, то ситуация вот какая. Если мы исходим из той информации, которая есть сейчас в СМИ, то спортсменка должна получить от организации, проводящей соревнование, — в данном случае это Международный олимпийский комитет (МОК), — уведомление об отстранении. И соответственно, выступать фигуристка не может.

Стандартный протокол такой: если это не особая субстанция, то включается режим отстранения. Но это на усмотрение органа, который проводил тестирование. Решение о временном отстранении тоже можно оспорить, но на практике это очень сложно сделать. Практически невозможно», — сказал Лысенко.

Помимо Валиевой, Россию в одиночном женском катании должны представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также МОК.

Ранее спортивный юрист рассказал, могут ли Россию лишить золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде.