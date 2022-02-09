В США отреагировали на новость о положительной допинг-пробе Валиевой

Американский блогер Джонатан Байер отреагировал на сомнительный результат допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Туктамышева за золотом?» — написал Байер в Twitter.

Напомним, Туктамышева является запасной фигуристкой на Олимпиаде в Пекине.

Россияне выиграли командные соревнования. Награждение должно было состояться 8 февраля, но оно было перенесено.

Сборная России по фигурному катанию досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный врач Игорь Завьялов прокомментировал новость о том, что в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат триметазидин.