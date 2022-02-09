СМИ: причиной переноса награждения российских фигуристов на ОИ стал допинг-тест Валиевой

Издание Inside the Games сообщает, что причиной переноса награждения российских фигуристов на Олимпиаде стал допинг-тест Камилы Валиевой.

Напомним, россияне выиграли золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение должно было состояться 8 января.

В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о появившейся информации о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста на Олимпиаде-2022.