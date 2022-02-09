Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров в шорт-треке

Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-треке на Олимпиаде, которая проходит в Пекине.

Первое место занял занял представитель Южной Кореи Тэ Хон Хван, вслед за ним расположился канадец Стивен Дюбуа.

Елистратов также является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете. Через четыре года он завоевал бронзовую награду на дистанции 1500 метров.

В копилке сборной России две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Россияне занимают восьмое место в медальном зачете.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала бронзовую медаль россиянки Татьяны Ивановой в одиночных женских санях на Играх-2022.