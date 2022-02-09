Гербольдт: уверена, что идиотов среди наших фигуристов нет

Фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о подозрениях в употреблении допинга в отношении одного из спортсменов, выигравших в составе сборной России командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Она подчеркнула, что все фигуристы прекрасно осознают степень ответственности и проходят строжайший допинг-контроль.

«Никто не готовится по отдельности, все проходят тестирование и получают сертификат от РУСАДА, подтверждающий, что их допинг-пробы чисты. Ни один ответственный спортсмен даже таблетку от головы не примет, если не уверен, что это не запрещенный препарат. Тем более, помня, как относятся к России. И я уверена, что идиотов в нашей сборной нет, все прекрасно понимают, что это Олимпийские игры. Спортсмены к ним готовятся не один год, и не четыре года, а с самого детства. Поэтому я уверена, что никаких проблем с допингом у наших фигуристов нет. Надеюсь, что все это не более чем слухи, которые распускают СМИ», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Сборная России стала лучшей в олимпийском командном турнире, набрав в сумме 74 очка и на девять баллов опередив американцев. Олимпийское золото завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Ранее сообщалось, что четверо российских фигуристов не явились на тренировку на Олимпиаде в Пекине.