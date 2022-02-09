«У всех легкий шок»: в Госдуме отреагировали на сомнительный допинг-тест российского фигуриста

Депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста, заявила, что Россия может лишиться золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022. Слова Журовой передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что у всех сейчас легкий шок, потому что в фигурном катании допинговых скандалов точно не было. Если будет в итоге положительный тест, то спортсменов можно проверить, но скажут, что проба была взята ранее. Тут помогут только суды и доказательства, что что-то попало в организм без воли спортсмена. Это единственный вариант. Но суды, как мы знаем, длятся не один год. В случае положительного теста медалей точно не будет», — сказала Журова.

Накануне появилась информация, что церемония награждения фигуристов задерживается из-за проблем с допингом у российского спортсмена.

Напомним, сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. В составе национальной команды выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном пересмотре результатов командного турнира.