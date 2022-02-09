Касатонов усомнился в зрелищности Олимпиады без игроков НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает «Московский комсомолец».

«Думаю, сумеем подтвердить звание олимпийских чемпионов. Все-таки Континентальная хоккейная лига – вторая после НХЛ. Возможно, когда нет сильнейших игроков мира, турнир может показаться не таким зрелищным, ярким, но это Олимпийские игры, и их чемпионы навсегда войдут в историю. Сегодня основной наш соперник - коронавирус. Главное, чтобы он не вмешался в игру», – сказал Касатонов.

Сборная России стартует в олимпийском хоккейном турнире 9 февраля матчем против Швейцарии. Также соперниками россиян по группе будут датчане и чехи. Всего в мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных.

Действующим чемпионом в этом виде спорта является сборная России.

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