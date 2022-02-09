Сменился лидер медального зачета Олимпиады-2022, Россия — седьмая

Благодаря победе фристайлиста Бирка Рууда в дисциплине биг-эйр сборная Норвегии сместила национальную команду Швеции с первой строчки медального зачета Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
Серебро досталось представителю США Колби Стивенсону. Замкнул тройку лучших швед Хенрик Харлаут.
На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что новая информация, связанная с переносом церемонии награждения призеров командного турнира Олимпийских игр — 2022, будет в среду.
Напомним, 7 февраля российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022.