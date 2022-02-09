МОК сделал новое заявление о ситуации с переносом награждения фигуристов

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что новая информация, связанная с переносом церемонии награждения призеров командного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине, будет в среду. Его слова передает РИА «Новости».

Напомним, ранее церемония награждения сборной России была перенесена сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределенное время. Пресс-служба МОК сообщила, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Мне нечего добавить к ранее сказанному. Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. В данный момент ситуация развивается. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию», — сказал Адамс.

7 февраля российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022. Сначала на лед вышли спортивные пары. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов по результатам произвольной программы обошли китайскую пару и заняли первое место.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.