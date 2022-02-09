Лыжник Клебо рассказал о нервном срыве перед спринтом на ОИ-2022

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо рассказал о нервном срыве перед спринтом коньковым ходом на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Я нервничал. Мне было холодно целый день. Прошлой ночью мне было так плохо, что я задавался вопросом, смогу ли я начать, потому что я не мог спать. Это было ужасно», — цитирует спортсмена Nettavisen.

Норвежец в итоге праздновал в ней победу. Второе место в гонке занял итальянец Федерико Пеллегрино, а бронзу выиграл россиянин Александр Терентьев. Еще один россиянин, Артем Мальцев, стал в этом забеге пятым, а Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.

В скиатлоне Клебо занял лишь 40-е место, а первые две позиции остались за россиянами — Александром Большуновым и Денисом Спицовым.

Это золото стало четвертым в карьере Клебо на Олимпиадах. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Играх-2018 года в Пхенчхане.

Ранее Клебо прокомментировал решение Большунова не бежать спринт на Олимпиаде.