Бронзовый призер Игр-2022 пожаловался на плохое питание в Олимпийской деревне

Бронзовый призер Игр-2022 в коньковом спринте российский лыжник Александр Терентьев пожаловался на плохое питание в Олимпийской деревне.

Из-за травмы, полученной на предолимпийском сборе сборной России в Италии, Терентьев дольше товарищей по национальной команде задержался в Европе и приехал в столицу Китая только накануне собственного старта.

«Когда ребята тренировались в Пекине, а я еще был в Италии, мне они сказали, чтобы я побольше итальянской еды привез, потому что здесь очень плохо кормят. У меня самого уже два дня живот здесь болит», — сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

В финале спринта Терентьев уступил только итальянцу Федерико Пеллегрино и победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо. Еще один россиянин, Артем Мальцев, стал в этом забеге пятым, а Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.

Для российских лыжников эта медаль стала уже четвертой на Олимпиаде. 6 февраля золото завоевал Александр Большунов, а также в активе россиян две серебряные медали — у Натальи Непряевой и Дениса Спицова.



Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как поздравила Александра Терентьева с бронзовой медалью в коньковом спринте на Олимпиаде.