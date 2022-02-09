Вяльбе высказалась о провале Клебо в скиатлоне на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась мнением о провальном выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, в скиатлоне Клебо занял лишь 40-е место, а первые две позиции остались за россиянами — Александром Большуновым и Денисом Спицовым.

«В первой гонке Клебо сделал хорошую тренировку. Гонка не удалась, а тренировка вышла на славу. Мне кажется, Йоханнес и сам должен понимать это», — приводит слова наставницы RT.

8 февраля 25-летний Клебо отпраздновал победу в спринте. Это золото стало четвертым в карьере норвежца на Олимпиадах.

Второе место в гонке занял итальянец Федерико Пеллегрино, а бронзу выиграл россиянин Александр Терентьев. Еще один россиянин, Артем Мальцев, стал в этом забеге пятым. А Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.

Ранее Йоханнес Клебо рассказал, какие эмоции испытывал после победного финиша в спринте на Олимпиаде.