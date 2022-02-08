Вяльбе о бронзе Терентьева с спринте: Сашу уже обнимала, поднимала, целовала

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как поздравила Александра Терентьева с бронзовой медалью в коньковом спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Эмоции переполняют, особенно когда так выступают молодые ребята, такие как Саша Терентьев. Загорается новая звезда. Уверена, что у него очень большое будущее. Сашу я уже видела, обнимала, поднимала, целовала. У нас с ним Новый год продолжается. Это просто новогодний сюрприз какой-то», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».

В финале спринта Терентьев уступил только итальянцу Федерико Пеллегрино и победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо.

Еще один россиянин, Артем Мальцев, стал в этом забеге пятым, а Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.

22-летний Терентьев дебютировал за сборную России на международных соревнованиях в 2018 году. В спринте коньком он показал 17-й результат, а в эстафете вместе с напарником занял пятое место. На зимней Универсиаде в 2019 году, которая проходила в России, Терентьев завоевал две золотые медали, одержав победы в индивидуальном и смешанном командном спринте.

Для российских лыжников эта медаль стала уже четвертой на Олимпиаде. 6 февраля золото завоевал Александр Большунов, а также в активе россиян две серебряные медали — у Натальи Непряевой и Дениса Спицова.

Всего в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

Ранее бронзовый призер Олимпиады Терентьев ответил на вопрос, чего он большего всего хочет.