Клебо прокомментировал решение Большунова не бежать спринт на Олимпиаде

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о том, как относится к тому, что его главный соперник на Олимпиаде россиянин Александр Большунов решил не участвовать в спринтерской гонке.

Норвежец в итоге праздновал в ней победу. Второе место в гонке занял итальянец Федерико Пеллегрино, а бронзу выиграл россиянин Александр Терентьев. Еще один россиянин, Артем Мальцев, стал в этом забеге пятым, а Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.

«Мой план остается прежним — пробежать здесь все шесть гонок. Посмотрим, сегодня я пока наслаждаюсь моментом, а окончательное решение приму завтра. Что касается Большунова, то он пропустил гонку сегодня, а я — в воскресенье, когда, можно сказать, прошел только половину дистанции. То есть мы в одинаковом положении», — сказал Клебо после своей победы.

В Пекине в первой своей гонке Клебо занял лишь 40-е место, а первые две позиции остались за россиянами — Александром Большуновым и Денисом Спицовым.

Это золото стало четвертым в карьере Клебо на Олимпиадах. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Играх-2018 года в Пхёнчхане.

Ранее Клебо рассказал, какие эмоции испытывал после победного финиша в спринте.