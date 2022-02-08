Степанова: меня возмутило, что в числе любимых видов спорта президента нет лыжных гонок

Российская лыжница Вероника Степанова высказала огорчение, что президент России Владимир Путин не включил лыжные гонки в список своих любимых видов спорта. Сегодня, 8 февраля, 21-летняя спортсменка стала лучшей из россиянок в спринте, она вышла в полуфинал, но не смогла пробиться в решающий забег.

«Мне было обидно, когда президент сказал, что его любимые виды спорта — фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей. Почему там нет лыжных гонок? Меня это очень возмутило. Я сделаю все возможное в эстафете, девочки тоже. Саша Большунов уже сейчас сделал. Все стараются, чтобы президент смотрел лыжи», — сказала Степанова в интервью «Спорт-Экспрессу».

В мужском спринте лыжник сборной России Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль. В большом финале он уступил только итальянцу Федерико Пеллегрино и победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо.

Еще один россиянин, Артем Мальцев, стал в этом забеге пятым. Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.

Для России эта медаль стала девятой на Олимпийских играх в Пекине и четвертой именно у лыжников. 6 февраля золото завоевал Александр Большунов, а также в активе россиян две серебряные медали — у Натальи Непряевой и Дениса Спицова.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Терентьев стал третьим в спринте на ОИ в Пекине.