Большунов не дал Губерниеву прикоснуться к своей золотой медали ОИ-2022

Российский лыжник Александр Большунов не позволил комментатору Дмитрию Губерниеву потрогать свою золотую медаль Олимпиады в Пекине. Видео размещено на Youtube-канале «Матч ТВ».

Журналист спросил, можно ли аккуратно прикоснуться к медали, на что спортсмен ответил отказом, заявив, что прикосновения — это очень опасно.

«После 19 февраля, после 18:00. Но лучше быстрее пробежать полтинник», – сказал Большунов.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Вышеупомянутый Клебо финишировал на 40-м месте.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля.

Ранее норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт раскритиковал участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пекине.