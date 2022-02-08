Норвежская спортсменка назвала Валиеву лучшей фигуристкой всех времен

Норвежская фигуристка Камилла Йерсем поделилась впечатлениями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Ее слова передает NRK.

«Да, я действительно хочу сказать, что Валиева является лучшей фигуристкой всех времен. В последние годы произошло огромное развитие, особенно с точки зрения сложности прыжков. Удивительно, как девочки подтянулись к мальчикам, и сейчас они почти так же хороши. Такого не наблюдается во многих видах спорта», — сказала Йерсем.

Камила Валиева выиграла произвольную программу в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Во время исполнения четверного тулупа 15-летняя спортсменка упала, но это ей не помешало удержать первую позицию. После короткой программы она лидировала с отрывом от ближайшей преследовательницы в 15 баллов.

Сборная России досрочно завоевала золотые медали командного турнира. Также в составе национальной команды выступал Марк Кондратюк, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее сообщилось, что американский актер Алек Болдуин остался под большим впечатлением от выступления Валиевой.