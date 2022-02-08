Американские аналитики назвали фаворита хоккейного турнира на ОИ-2022

Американское издание VSiN назвало сборную России фаворитом олимпийского хоккейного турнира.

Аналитики считают, что преимуществом российской команды являются игроки с опытом выступления в Национальной хоккейной лиге — Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев.

Также издание полагает, что сборная Швеции и Канады поборются за самые высокие места. По мнению аналитиков, сборная Китая имеет наименьшие шансы завоевать золото.

Олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля. Подопечные Алексея Жамнова проведут первую встречу против сборной Швейцарии. Также Команда России сыграет в группе с Чехией и Данией. Всего в мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных.

Действующим чемпионом в этом виде спорта является сборная России.

Ранее главный тренер финской сборной по хоккею Юкка Ялонен заявил о том, что права игрока национальной команды Марко Анттилы, который находится на изоляции из-за коронавируса, ущемляются.