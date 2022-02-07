Россия выиграла серебро в командных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина на ОИ

Сборная России выиграла серебро в командных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх.

В составе российской команды выступали Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Махиня и Ирина Аввакумова.

Первое место заняла Словения, замкнули тройку сильнейших канадцы.

Таким образом, в копилке российских олимпийцев два золота, три серебра и две бронзы. Россия занимает второе место в медальном зачете, уступая только команде Швеции.

Это первая медаль российских прыгунов с трамплина в истории Олимпиад.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее биатлонистки сборной России остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине.

Победительницей стала немецкая биатлонистка Денизе Херрман, допустив один промах. Серебряная медаль досталась Анаис Шевалье-Буше, бронза у норвежской спортсменки Марте Рёйселанд.