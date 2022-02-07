Тихонов: мы обязаны рассчитывать на олимпийские медали в биатлоне

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов после женской индивидуальной гонки на 15 км на Олимпиаде в Пекине высказался о дальнейших перспективах российской команды. Он заявил, что необходимо рассчитывать на медали, а также добавил, что руководители российского биатлона и тренеры команды должны более грамотно подходить к выбору состава. Тихонов привел в пример смешанную эстафету, где Россия взяла бронзу — Александр Логинов бежал третьим, а завершал гонку Эдуард Латыпов.

«Можем ли рассчитывать на медали в следующих гонках? Обязаны! Я говорил про мужскую эстафету: Логинов должен был бежать четвертый этап. Не говорю, что у меня семь пядей во лбу, но история говорит о том, что я не ошибался. Бронза — это здорово, но могло быть золото. Если я чего-то не знаю, я не стесняюсь у кого-то спросить, поинтересоваться, это не считается зазорным. Ну да ладно, просто переживаю — караул!» — сказал Тихонов «Газете.Ru».

Лучшей из россиянок в женской индивидуальной гонке стала Кристина Резцова. Она допустила два промаха на третьем огневом рубеже и пришла к финишу девятой.

Ранее Тихонов предложил разогнать руководителей Союза биатлонистов России.