Плющев объяснил, почему игра в масках несла опасность для российских хоккеисток

Экс-главный тренер мужской сборной России Владимир Плющев высказался о том, что российские хоккеистки провели две трети матча с Канадой на Олимпиаде в Пекине в медицинских масках. Специалист подчеркнул, что это дополнительная нагрузка на организм, которая может привести к неприятным последствиям.

«Играть в масках очень неудобно, потому что маска затрудняет дыхание, затрудняет насыщение организма кислородом, это может привести к кислородной недостаточности. Я знаю, что есть методики тренировок, когда спортсмены — очень недолгое время — занимаются в масках, чтобы развить определенные качества организма. Но играть в маске очень сложно. Хоккей — это скоростно-силовая работа, большие энергозатраты и большое потребление кислорода. С девчонками могли быть всякие казусы, могла быть и кислородная недостаточность, и приступы, связанные с давлением, с работой сердечной мышцы. Наши девчонки хорошо тренированы, но рисковать здоровьем спортсменок…» — сказал Плющев «Газете.Ru».

Сборная России уступила со счетом 1:6, единственную шайбу в составе российской команды забросила Анна Шохина. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР), перед матчем одна из канадских хоккеисток была отправлена назад в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее в Международном олимпийском комитете прокомментировали отказ канадок выходить на матч с Россией на Олимпиаде в Пекине.