Плющев о скандале перед матчем Россия — Канада: это не последние инсинуации англосаксов

Бывший главный тренер мужской сборной России по хоккею Владимир Плющев раскритиковал инициаторов скандала перед матчем женских команд России и Канады на Олимпиаде в Пекине. Канадки отказывались выходить на лед до тех пор, пока соперницы не предоставят им отрицательные результаты тестов на коронавирус. В итоге матч был задержан на час, а игроки обеих команд вышли на лед в медицинских масках — российские хоккеистки сняли их перед третьим периодом.

«Знаете, это уже за гранью. Не в первый раз англосаксы устраивают демарши: я прекрасно помню летнюю Олимпиаду, когда американская команда потеряла палочку в эстафете, но ей дали перебежать. Никогда такого не было: потерял палочку — до свидания. И здесь такая же ситуация. Совершенно непонятно, почему англосаксы диктуют оргкомитету, что и как будет происходить, и почему они требуют того, чего нет в регламенте.

По идее, организаторы турнира должны были предупредить канадок, что если они не выйдут на лед в течение 10-15 минут, то им записывается техническое поражение. А здесь пошли на поводу. Девочки-то не виноваты, это, скорее всего, те, кто пытаются всячески дискредитировать Олимпиаду. Надо было принять жесткое решение, там присутствует судейский корпус ИИХФ — но, наверное, чего-то побоялись. Чего — не знаю. Все вопросы только англосаксам. Это их фортели, их чепуха и, думаю, это не последние инсинуации», — сказал Плющев «Газете.Ru».

Сборная России уступила со счетом 1:6, единственную шайбу в составе российской команды забросила Анна Шохина. Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР), перед матчем одна из канадских хоккеисток была отправлена назад в гостиницу из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее Дмитрий Свищев прокомментировал скандальный инцидент перед матчем женских хоккейных сборных Канады и России.