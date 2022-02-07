Чемпион мира Рочев: это не Олимпиада Клебо, не его трасса и не его снег

Чемпион мира по лыжным гонкам Василий Рочев-младший прокомментировал победу Александра Большунова и неудачное выступление норвежца Йоханнеса Клебо в мужском скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Однозначно гонка была наша, и это было изначально понятно. Сразу было заметно, что норвежцы – основные конкуренты – были, мягко говоря, не в форме. Это не Олимпиада Клебо, не его трасса и не его снег. Ему вообще не повезло с Олимпиадой в Китае. Мне кажется, и дальше не пойдет», — передает слова Рочева Metaratings.

По результатам скиатлона первые два призовых места достались россиянам — Александру Большунову и Денису Спицову соответственно. Третьим стал финский лыжник Иво Нисканен. Вышеупомянутый Клебо финишировал на 40-м месте. Его отставание от Большунова составило порядка девяти минут.

Следующая гонка у мужчин, спринт свободным стилем, пройдет 8 февраля. Всего в лыжах будет разыграно 12 комплектов медалей.

На данный момент сборная России расположилась на первом месте в медальном зачете на Играх в Пекине.

Ранее Александр Тихонов отреагировал на победу Большунова в скиатлоне и заявил, что тот достоин звания Герой России.