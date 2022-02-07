В ФФККР отреагировали на победу россиян в командном турнире на ОИ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился эмоциями после победы российских фигуристов в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Все молодцы! Было очень сложно. Расписание вы сами видели. Тренировки начинались в шесть утра! Спортсменам приходилось вставать в половину четвертого, чтобы поехать на тренировку. Но все справились. Поэтому от всей души поздравляю спортсменов, тренеров и страну», — передает слова Горшкова «Чемпионат».

Сегодня российские фигуристы досрочно завоевали золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Нашу страну в этом турнире представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов, а также спортивный дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место досталось американским спортсменам, тройку призеров замкнули фигуристы из Японии.

На данный момент сборная России расположилась на первом месте в медальном зачете на Играх в Пекине.

Ранее Никита Кацалапов прокомментировал проигрыш двум американским парам в командном турнире Олимпиады-2022.