Женская сборная Канады по хоккею отказывается выходить на матч с Россией в рамках третьего тура группового этапа Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Об этом сообщает Sport24.

Встреча должна была начаться в 07:10 по московскому времени.

Как передает спортивный обозреватель Брюс Артур в Twitter, сборная России не отправила канадцам результаты своих тестов на коронавирус. Североамериканская команда не появится на льду, пока это не произойдет.

Россия на турнире переиграла Швейцарию (5:2) и уступила США (0:5). Канада разгромно обыграла Швейцарию (11:2) и Финляндию (11:1).

Ранее главный тренер финской сборной по хоккею Юкка Ялонен заявил о том, что права игрока национальной команды Марко Анттилы, который находится на изоляции из-за коронавируса, ущемляются.

Всего в мужском хоккейном турнире примут участие 12 сборных. Российская национальная команда на групповом этапе встретится с Данией, Чехией и Швейцарией. Первый матч подопечные Алексея Жамнова проведут 9 февраля.